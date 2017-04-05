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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:01279

Липовая 13-летняя россиянка оказалась беглянкой с Киевщины

Несовершеннолетняя девочка, которую вчера на Сумщине обнаружили пограничники, оказалась беглянкой с Киевщины.

Как ранее сообщалось, в пункте пропуска «Рыжевка» пограничники отдела «Белополье» обнаружили несовершеннолетнего ребенка, который просил помощи, чтобы вернуться домой в соседнюю страну.

На границу девочка прибыла пешком и следовала на выход из Украины. Пограничникам она сообщила, что якобы является гражданкой России, однако у нее отсутствовали какие-либо документы, удостоверяющие личность.

Об обнаружении несовершеннолетнего ребенка сотрудники Госпогранслужбы сразу сообщили должностных лиц службы по делам детей, миграционной службы и сотрудников Национальной полиции.

По результатам проведения взаимодействия с работниками полиции впоследствии стало известно, что именно этого ребенка разыскивают в Киевской области, как без вести пропавшую. Правоохранители выясняют все обстоятельства.

Также по предварительной информации, девочка якобы планировала уехать в гости к своей подруге, с которой познакомилась в одной из соцсетей.

Сейчас 13-летняя девочка в сопровождении мамы и сотрудников полиции отбыла домой, сообщает госпогранслужба.

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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