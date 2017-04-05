Липовая 13-летняя россиянка оказалась беглянкой с Киевщины

Как ранее сообщалось, в пункте пропуска «Рыжевка» пограничники отдела «Белополье» обнаружили несовершеннолетнего ребенка, который просил помощи, чтобы вернуться домой в соседнюю страну.
На границу девочка прибыла пешком и следовала на выход из Украины. Пограничникам она сообщила, что якобы является гражданкой России, однако у нее отсутствовали какие-либо документы, удостоверяющие личность.
Об обнаружении несовершеннолетнего ребенка сотрудники Госпогранслужбы сразу сообщили должностных лиц службы по делам детей, миграционной службы и сотрудников Национальной полиции.
По результатам проведения взаимодействия с работниками полиции впоследствии стало известно, что именно этого ребенка разыскивают в Киевской области, как без вести пропавшую. Правоохранители выясняют все обстоятельства.
Также по предварительной информации, девочка якобы планировала уехать в гости к своей подруге, с которой познакомилась в одной из соцсетей.
Сейчас 13-летняя девочка в сопровождении мамы и сотрудников полиции отбыла домой, сообщает госпогранслужба.
В Белопольском районе пограничники отдела «Белополье» Сумского отряда обнаружили у гражданина Украины холодное оружие....
Сегодня утром в Сумском районе пограничники отдела «Юнаковка» Сумского отряда вместе с оперативными сотрудниками Госпогранслужбы в рамках проведения совместной специальной...
Утром 11 апреля в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда обнаружили два прицепы к грузовым автомобилям,...
Пограничники Сумщины в очередной раз зафиксировали попытку втягивания персонала в противоправную деятельность....
В минувшую субботу в пункте пропуска «Екатериновка» пограничники Сумского отряда обнаружили два транспортных средства украинской регистрации с несоответствием номеров....