В поезде на Москву пограничники обнаружили более 900 украшений из серебра

В ходе проверки одного из пассажирских вагонов поезда сообщением «Киев - Москва» пограничный наряд в конструктивных особенностях служебного купе проводника обнаружил три полиэтиленовых пакета с ювелирными изделиями, предварительно изготовленных из серебра. Скрыл украшения от контроля проводник этого поезда, 47-летний гражданин Украины.
Мужчина объяснил правоохранителям, что данный груз в качестве передачи до станции «Москва» он должен был перевезти по просьбе неизвестного лица.
Сейчас ювелирные изделия изъяты. По предварительному подсчету общее количество изделий составило более 900 украшений.
С целью оценки и установления веса выявленных изделий, а также выяснения их происхождения, назначена соответствующая экспертиза, от результатов которой будет зависеть дальнейшая судьба правонарушителя, сообщает госпогранслужба.
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