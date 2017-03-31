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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:05322

В поезде на Москву пограничники обнаружили более 900 украшений из серебра

В пункте контроля для железнодорожного сообщения «Конотоп» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни пресекли попытку контрабанды крупной партии ювелирных изделий из серебра, которые перемещались через границу с сокрытием от контроля.

В ходе проверки одного из пассажирских вагонов поезда сообщением «Киев - Москва» пограничный наряд в конструктивных особенностях служебного купе проводника обнаружил три полиэтиленовых пакета с ювелирными изделиями, предварительно изготовленных из серебра. Скрыл украшения от контроля проводник этого поезда, 47-летний гражданин Украины.

Мужчина объяснил правоохранителям, что данный груз в качестве передачи до станции «Москва» он должен был перевезти по просьбе неизвестного лица.

Сейчас ювелирные изделия изъяты. По предварительному подсчету общее количество изделий составило более 900 украшений.

С целью оценки и установления веса выявленных изделий, а также выяснения их происхождения, назначена соответствующая экспертиза, от результатов которой будет зависеть дальнейшая судьба правонарушителя, сообщает госпогранслужба.

Право Граница контрабанда

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