В поезде на Москву пограничники обнаружили более 900 украшений из серебра В пункте контроля для железнодорожного сообщения «Конотоп» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни пресекли попытку контрабанды крупной партии ювелирных изделий из серебра, которые перемещались через границу с сокрытием от контроля.

В ходе проверки одного из пассажирских вагонов поезда сообщением «Киев - Москва» пограничный наряд в конструктивных особенностях служебного купе проводника обнаружил три полиэтиленовых пакета с ювелирными изделиями, предварительно изготовленных из серебра. Скрыл украшения от контроля проводник этого поезда, 47-летний гражданин Украины.

Мужчина объяснил правоохранителям, что данный груз в качестве передачи до станции «Москва» он должен был перевезти по просьбе неизвестного лица.

Сейчас ювелирные изделия изъяты. По предварительному подсчету общее количество изделий составило более 900 украшений.

С целью оценки и установления веса выявленных изделий, а также выяснения их происхождения, назначена соответствующая экспертиза, от результатов которой будет зависеть дальнейшая судьба правонарушителя, сообщает госпогранслужба.