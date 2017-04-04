В Сумах 19-летний парень разбил стекло магазина и пошел гулять в ночной клуб

13 апреля, около часа ночи, патрульные получили сообщение о неизвестном мужчине, который разбил стекло в магазине на улице Интернационалистов.
Прибыв на место происшествия, заявитель, который был владельцем магазина, рассказал, что к нему позвонили знакомые и сообщили о повреждении стекла на магазине. Когда он приехал в магазин, то действительно обнаружил разбитое стекло. По словам знакомых, незнакомец зашел в ночной клуб.
Инспекторы просмотрели камеры наблюдения, где выяснили приметы правонарушителя. Впоследствии, стражи порядка нашли и самого человека, его рука была на перевязи.
Им оказался 19-летний сумчанин. Когда патрульные спросили у него документы, гражданин бросился наутек. Однако его догнали и задержали полицейские. Мужчина признался в содеянном.
Патрульные доставили его в Сумское отделение полиции.
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