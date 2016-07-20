На Сумщине увеличится добыча нефти и газа?

Государственная служба геологии и недр планирует выставить на аукцион специальное разрешение на пользование Сурмачевским нефтегазоносным участком в Сумской области.
Об этом говорится в приказе ведомства №157 от 12 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини. Разрешение предоставляется на геологическое изучение нефтегазоносных недр с последующей добычей нефти и газа (промышленная разработка месторождения).
Дата аукциона пока не определена.
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