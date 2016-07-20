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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:39327

На Сумщине увеличится добыча нефти и газа?

Госгеонедр проведет аукцион на разработку месторождения нефти и газа в Сумской области.

Государственная служба геологии и недр планирует выставить на аукцион специальное разрешение на пользование Сурмачевским нефтегазоносным участком в Сумской области.

Об этом говорится в приказе ведомства №157 от 12 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на  Українські Новини. Разрешение предоставляется на геологическое изучение нефтегазоносных недр с последующей добычей нефти и газа (промышленная разработка месторождения).

Дата аукциона пока не определена.

Экономика Газ Нефть

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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