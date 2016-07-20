На Сумщине увеличится добыча нефти и газа? Госгеонедр проведет аукцион на разработку месторождения нефти и газа в Сумской области.

Государственная служба геологии и недр планирует выставить на аукцион специальное разрешение на пользование Сурмачевским нефтегазоносным участком в Сумской области.

Об этом говорится в приказе ведомства №157 от 12 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини. Разрешение предоставляется на геологическое изучение нефтегазоносных недр с последующей добычей нефти и газа (промышленная разработка месторождения).

Дата аукциона пока не определена.