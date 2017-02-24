Суд наказал главу Глуховского райсовета за невыполнение предписания НАПК

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.
«Глуховский горрайонный суд Сумской области привлек к административной ответственности председателя Глуховского районного совета Сумской области Алексея Ткаченко. Его обвиняют в невыполнении предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, а также других нарушений закона», - говорится в сообщении НАПК.
Согласно решению суда, которое было принято 4 апреля 2017 года, А.Ткаченко признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.18846 «Невыполнение законных требований (предписаний) Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по устранению нарушений законодательства о предотвращении и противодействии коррупции» Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Глава райсовета не выполнил предписание Национального агентства, что в свою очередь привело к административной ответственности, предусмотренной законодательством, и наложению штрафа.
Предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона были внесены голове Глуховской районного совета Сумской области решением НАПК в декабре 2016 года.
В НАПК отметили, что это предписание является обязательным к исполнению, а за его неисполнение руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную ст.18846 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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