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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:43249

Суд наказал главу Глуховского райсовета за невыполнение предписания НАПК

Глуховский горрайонный суд Сумской области привлек к административной ответственности главу Глуховского райсовета Алексея Ткаченко, которого обвиняют в невыполнении предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, а также других нарушений закона.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.

«Глуховский горрайонный суд Сумской области привлек к административной ответственности председателя Глуховского районного совета Сумской области Алексея Ткаченко. Его обвиняют в невыполнении предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, а также других нарушений закона», - говорится в сообщении НАПК.

Согласно решению суда, которое было принято 4 апреля 2017 года, А.Ткаченко признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.18846 «Невыполнение законных требований (предписаний) Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по устранению нарушений законодательства о предотвращении и противодействии коррупции» Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Глава райсовета не выполнил предписание Национального агентства, что в свою очередь привело к административной ответственности, предусмотренной законодательством, и наложению штрафа.

Предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона были внесены голове Глуховской районного совета Сумской области решением НАПК в декабре 2016 года.

В НАПК отметили, что это предписание является обязательным к исполнению, а за его неисполнение руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную ст.18846 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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