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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 11:25480

Пассажир поезда «Киев-Москва» не довез в Россию более 200 кг мяса

В пункте контроля «Конотоп» во время проверки поезда сообщением «Киев - Москва» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили большое количество мясопродукции.

В ходе осмотра одного из вагонов поезда пограничный наряд в ящиках для багажа двух пассажирских купе обнаружил 10 сумок с мясом, общий вес которого составил около 240 килограммов.

Пытался вывезти в Россию товар 45-летний гражданин Украины, пассажир этого поезда.

По решению работников Конотопского пункта ветеринарно-санитарного контроля мясопродукцию не пропущено через государственную границу Украины, о чем составлены соответствующие документы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.

Право Граница контрабанда

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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