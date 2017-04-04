Пассажир поезда «Киев-Москва» не довез в Россию более 200 кг мяса

В ходе осмотра одного из вагонов поезда пограничный наряд в ящиках для багажа двух пассажирских купе обнаружил 10 сумок с мясом, общий вес которого составил около 240 килограммов.
Пытался вывезти в Россию товар 45-летний гражданин Украины, пассажир этого поезда.
По решению работников Конотопского пункта ветеринарно-санитарного контроля мясопродукцию не пропущено через государственную границу Украины, о чем составлены соответствующие документы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
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