Пассажир поезда «Киев-Москва» не довез в Россию более 200 кг мяса В пункте контроля «Конотоп» во время проверки поезда сообщением «Киев - Москва» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили большое количество мясопродукции.

В ходе осмотра одного из вагонов поезда пограничный наряд в ящиках для багажа двух пассажирских купе обнаружил 10 сумок с мясом, общий вес которого составил около 240 килограммов.

Пытался вывезти в Россию товар 45-летний гражданин Украины, пассажир этого поезда.

По решению работников Конотопского пункта ветеринарно-санитарного контроля мясопродукцию не пропущено через государственную границу Украины, о чем составлены соответствующие документы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.