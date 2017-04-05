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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 11:31707

Пьяная сумчанка въехала в бетонный забор

Патрульные составили 3 админматериала на нетрезвую женщину, которая совершила ДТП.

Во время проезда перекрестка улиц Петропавловская - Перекопская, на глазах экипажа патрульных транспортное средство Skoda Superb допустило наезд на забор одного из домов на улице Перекопской. Инспекторы сразу поспешили оказать помощь участникам ДТП.

Открыв водительскую дверь, за рулем они обнаружили женщину, которая имела явные признаки алкогольного опьянения. Рядом с ней на пассажирском сиденье сидел мужчина в аналогичном состоянии. Никаких телесных повреждений они не получили. В самом же автомобиле находилась пустая бутылка водки, напитки и еда.

Женщина, несмотря на не совсем теплое утро, была в домашних тапочках и летней одежде, едва могла говорить и держаться на ногах. Также, у нее не было при себе водительского удостоверения.

28-летняя сумчанка отказалась от прохождения освидетельствования на состояние опьянения в присутствии двух свидетелей. Патрульные составили на нее сразу 3 админматериала по статьям: 124 (совершение ДТП), 126 (управление без соответствующих документов) и 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.

Стражи порядка изъяли у женщины водительское удостоверение и отстранили ее от управления автомобилем.

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