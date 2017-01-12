На Сумщине ревнивец отобрал у жены мобилку

С заявлением об ограблении в дежурную часть Белопольского отделения полиции обратилась 25-летняя жительница района. Она рассказала, что ее 43-летний муж, с которым она утром поссорились, отобрал у нее мобильный телефон.
Работники полиции, пообщавшись с обидчиком женщины, узнали, что конфликт возник на почве ревности. К тому же, оба тот день употребляли алкоголь. А отобранный телефон - это лишь средство проучить женщину, чтобы та не могла общаться с другими мужчинами. Мобильный, по словам подозреваемого, он планировал продать, но не успел, - его изъяли правоохранители.
Телефон полицейские уже вернули владелице, а по факту ограбления открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 186 УК Украины «Грабеж», которое предусматривает штраф или исправительные работы сроком до двух лет, или даже лишением свободы до четырех лет, сообщает отделение коммуникации полиции Сумской области.
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