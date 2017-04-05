Патрульные оперативно разыскали виновника ДТП Сообщение о ДТП на улице Харьковской патрульные получили 14 апреля, около 13 часов.

На месте происшествия заявитель пояснил, что он стал свидетелем ДТП. По его словам, мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2105, допустил наезд на припаркованный автомобиль Mercedes-Benz, после чего оставил место происшествия. Стражи порядка передали ориентировки по транспортному средству всем экипажам.

Через некоторое время патрульные обнаружили указанный автомобиль вблизи автовокзала, на улице Степана Бандеры. Рядом с ним находился мужчина, который употреблял спиртные напитки. Как выяснилось, он и был тем водителем, который сначала совершил ДТП, а затем оставил его место. Свидетель ДТП, прибывший на место, узнал виновника ДТП.

Пройти освидетельствование на состояние опьянения гражданин категорически отказался. Полицейские составили на него 3 админматериала: статья 124 (совершение ДТП), статья 122-4 (оставление места ДТП) и ч.4 статьи 130 (употребление водителем алкоголя после совершения ДТП) КоАП.