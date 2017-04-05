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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:42262

Патрульные оперативно разыскали виновника ДТП

Сообщение о ДТП на улице Харьковской патрульные получили 14 апреля, около 13 часов.

На месте происшествия заявитель пояснил, что он стал свидетелем ДТП. По его словам, мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2105, допустил наезд на припаркованный автомобиль Mercedes-Benz, после чего оставил место происшествия. Стражи порядка передали ориентировки по транспортному средству всем экипажам.

Через некоторое время патрульные обнаружили указанный автомобиль вблизи автовокзала, на улице Степана Бандеры. Рядом с ним находился мужчина, который употреблял спиртные напитки. Как выяснилось, он и был тем водителем, который сначала совершил ДТП, а затем оставил его место. Свидетель ДТП, прибывший на место, узнал виновника ДТП.

Пройти освидетельствование на состояние опьянения гражданин категорически отказался. Полицейские составили на него 3 админматериала: статья 124 (совершение ДТП), статья 122-4 (оставление места ДТП) и ч.4 статьи 130 (употребление водителем алкоголя после совершения ДТП) КоАП.

Право Дтп

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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