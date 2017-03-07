Сумские маршрутчики просят повысить тарифы

Представители перевозчиков жаловались на недостаток водителей, которые из-за низкой зарплаты уезжают в другие города. Также говорили, что подорожали топливо и запчасти. Закупленные автобусы средней пассажировместительности стоят в гаражах, так как их нечем заправить, а на маршруты приходиться выпускать маленькие «Руты». Также жаловались, что из бюджета им не оплачивают проезд льготников. Поэтому они просят на очередном заседании исполкома, которое пройдет на следующей неделе, рассмотреть вопрос поднятия тарифов.
Как сообщил замначальника транспортного отдела Николай Гиценко, был проведен мониторинг цен в 12 городах Украины. В 10 из них есть обычный режим движения, как в Сумах. Стоимость проезда в основном 4 грн. Только в виннице 3,50 грн, в Житомире – 3,00 грн. В семи городах тарифы были приняты в 2017 году. В остальных также готовятся к повышению.
Напомним, на сайте горсовета опубликованы проекты решений исполкома, в которых в основном перевозчики просят установить тариф в 5,00 грн.
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