Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:00678

Сумские маршрутчики просят повысить тарифы

Сегодня, 18 апреля, сумские перевозчики пришли пожаловаться на аппаратное совещание в мэрию.

Представители перевозчиков жаловались на недостаток водителей, которые из-за низкой зарплаты уезжают в другие города. Также говорили, что подорожали топливо и запчасти. Закупленные автобусы средней пассажировместительности стоят в гаражах, так как их нечем заправить, а на маршруты приходиться выпускать маленькие «Руты». Также жаловались, что из бюджета им не оплачивают проезд льготников. Поэтому они просят на очередном заседании исполкома, которое пройдет на следующей неделе, рассмотреть вопрос поднятия тарифов.

Как сообщил замначальника транспортного отдела Николай Гиценко, был проведен мониторинг цен в 12 городах Украины. В 10 из них есть обычный режим движения, как в Сумах. Стоимость проезда в основном 4 грн. Только в виннице 3,50 грн, в Житомире – 3,00 грн. В семи городах тарифы были приняты в 2017 году. В остальных также готовятся к повышению.

Напомним, на сайте горсовета опубликованы проекты решений исполкома, в которых в основном перевозчики просят установить тариф в 5,00 грн.

Экономика Подорожание проезда

По тематике

12.04.2017 16:20

Перевозчики в Ахтырке хотят повысить тариф

11 апреля в Ахтырке состоялось заседание транспортной комиссии....

23.03.2017 16:00

Попытка номер два: сумские маршрутчики снова хотят повысить стоимость проезда

22 марта на сайте мэрии появились проекты решений исполкома Сумского горсовета о повышении стоимости проезда в автобусах....

23.03.2017 08:07

С 1 апреля в сумских троллейбусах стоимость проезда 2 грн

В первый день апреля вступит в действие решение горисполкома о повышении стоимости проезда в коммунальном транспорте....

14.03.2017 11:03

В Сумах снова повысили тарифы на троллейбусы

Сегодня, 14 марта, на внеочередном заседании исполкома Сумского горсовета приняли решение «Об установлении тарифов на услуги городского электрического транспорта и...

07.03.2017 14:18

В Ромнах повысили тариф на проезд в маршрутках

3 марта в Ромнах прошло внеочередное заседание исполкома, на котором было принято решение «Об установлении тарифов на услуги по перевозке...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.