Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:34259

В сумских больницах продолжаются ремонты

Информацию по выполнению мероприятий по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю, предоставил горотдел здравоохранения.

В КУ «Сумская городская клиническая больница № 1» продолжается ремонт палаты неврологического отделения, противотуберкулезного кабинета и палаты хирургического отделения.

В КУ «Сумская городская клиническая больница № 5» проводился текущий ремонт кабинета поликлиники и хирургического корпуса.

В КУ «Сумская городская детская клиническая больница Святой Зинаиды» проведен капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения по ул. Троицкая, 57, корпус А. Сумма выделенных средств - 100,0 тыс. грн.

Готовятся разрешительные документы на проведение капитального ремонта хозяйственной части по ул. Троицкая, 57. Сумма выделенных средств - 400,0 тыс. грн.

Готовятся разрешительные документы на проведение капитального ремонта больничного лифта поликлиники №1 по ул. Труда, 3. Сумма выделенных средств - 130,0 тыс. грн.

Ведутся проектные работы на проведение капитального ремонта фасада поликлиники №2 по ул. Ивана Сирко, 3. Сумма выделенных средств - 2500,0 тыс. грн.

В КУ «Сумской городской клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» проводится текущий ремонт кабинета психопрофилактики и кабинета женской консультации.

В КУ «Центр первичной медико-санитарной помощи № 3 г. Сумы» проводился текущий ремонт кабинетов.

Общество Ремонт больниц

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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