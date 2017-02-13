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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:26179

Причины вспышки пищевого отравления в конотопской школе до сих пор не нашли

Сумской областной лабораторный центр опубликовал на сайте выводы о вспышке пищевого отравления в конотоской школе № 3.

Начиная с 7 апреля, среди учащихся Конотопской общеобразовательной школы №3 начали регистрироваться случаи пищевого отравления. По состоянию на 11 апреля заболело 63 человека, из них 58 школьников и 5 взрослых. Всего госпитализировано 5 человек, 58 - находится на амбулаторном лечении. Больным уставлен диагноз: пищевое отравление бактериальной этиологии.

У заболевших отмечались общая слабость, тошнота, рвота, повышение температуры тела, у части заболевших - дополнительно боль в животе. В большинстве случаев течение заболевания имеет легкую форму.

В очаге заболевания работали специалисты управлений, служб и ведомств областного и районного уровней. Проведено внеочередное заседание Конотопской городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии, разработан план мероприятий по локализации и ликвидации очага в данном учебном заведении.

С участием Конотопского горрайонного отдела ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины», Конотопского межрайонного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области, Конотопской центральной районной больницы, отдела образования в районе организовано проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий, направленных на недопущение дальнейшего осложнения эпидемической ситуации.

Подавляющее большинство заболевших была обнаружена при активном медицинском осмотре педиатрами и участковыми врачами в школе и дома.

По лабораторным данным от людей, сырья и готовых блюд в столовой выделяется патогенный стафилококк, а также бактерии группы кишечной палочки.

Эпидемиологически нельзя исключить как факторы инфицирования готовые блюда, которые употребляли заболевшие на завтрак в столовой школы. Причины, которые способствовали вспышке - наличие источников инфекции - бактерионосителя (кухонный работник), нарушения требований санитарного законодательства при организации питания детей, что не исключает вторичного бактериального загрязнения готовой продукции, создание условий для размножения возбудителя, говорится в сообщении.

Общество Отравление детей

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