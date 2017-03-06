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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:56317

Директора оборонного госпредприятия уволили за коррупцию

На Сумщине за коррупцию привлечен к административной ответственности директор одного из государственных предприятий «Укроборонпрома».

Военной прокуратурой Сумского гарнизона Центрального региона Украины обеспечено участие в суде при рассмотрении двух административных протоколов в отношении директора одного из предприятий «Укроборонпрома», который совершил правонарушения, связанные с коррупцией, предусмотренные п. 1-4 ч. 1 ст. 28 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

В течение 2015-2016 годов чиновник выносил приказы о назначении на должности и премирования своих родственников, которые работают вместе с ним на предприятии. Таким образом, возник реальный конфликт интересов, о котором последний не сообщил Государственный концерн «Укроборонпром».

Конотопским городским судом директор признан виновным в совершении административных коррупционных правонарушений по ч. 1, ч. 2 ст. 172-7 КУаАП с наложением административного взыскания в размере 3400 гривен.

В настоящее время решение суда вступило в законную силу. Чиновник уволен с должности, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Право Коррупция

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