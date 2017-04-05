Роменчанин погиб под колесами «Форда»

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Сумской области, пишет Спецкор.
ДТП произошло под вечер на автодороге в городе Ромны. За рулем машины «Ford» был 32-летний местный житель. В это время 28-летний пешеход переходил дорогу вне перехода. Сейчас полиция выяснила, что участок пути была неосвещен.
В результате полученных травм молодой человек скончался на месте. По факту полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства ДТП.
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