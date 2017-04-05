Роменчанин погиб под колесами «Форда» Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода и из-за полученных травм скончался на месте происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Сумской области, пишет Спецкор.

ДТП произошло под вечер на автодороге в городе Ромны. За рулем машины «Ford» был 32-летний местный житель. В это время 28-летний пешеход переходил дорогу вне перехода. Сейчас полиция выяснила, что участок пути была неосвещен.

В результате полученных травм молодой человек скончался на месте. По факту полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства ДТП.