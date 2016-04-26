Сумчанин выиграл кубок Харькова по бодибилдингу 15 апреля прошел кубок Харькова по бодибилдингу и фитнес бикини 2017.

Среди участников были и сумчане. Игорь Глуходед (клуб Master Gym) выиграл кубок в своей и абсолютной категории, Руслан Макошенец (клуб Griff) был четвертым.