Сумчанин выиграл кубок Харькова по бодибилдингу

Среди участников были и сумчане. Игорь Глуходед (клуб Master Gym) выиграл кубок в своей и абсолютной категории, Руслан Макошенец (клуб Griff) был четвертым.
8 апреля прошел один из самых престижных турниров по бодибилдингу в Украине – Открытый Кубок Киева....
1 апреля в ДК ООО «Маш-сервис» прошел открытый чемпионат Сумской области по бодибилдингу, менс физик и бикини....
1 апреля в Сумах пройдет Открытый чемпионат области по бодибилдингу, бикини и менс физик....
22-23 октября в Одессе проходил чемпионат Украины по бодибилдингу и фитнесу....
23-24 апреля в Черновцах проходи соревнования на кубок Украины по бодибилдингу....