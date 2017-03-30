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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:1278

Жители Сумщины сдали в полицию полсотни разнокалиберных патронов

Жители Тростянецкого и Серединобудского районов в минувшие выходные передали в полицию 52 единицы боеприпасов к различным видам оружия.

К оперуполномоченного Тростянецкого отделения полиции обратился 28-летний житель села Становая с заявлением о добровольной выдаче патронов. Мужчина передал милиционеру 34 патрона калибра 4,5 мм до малокалиберной винтовки. Как пояснил гражданин, патроны принадлежали его умершему отцу. Не имея соответствующего разрешения на их хранение, мужчина решил сдать их в полицию, чтобы не иметь проблем с законом.

С аналогичным обращением в дежурную часть Серединобудского отделения полиции обратился 53-летний житель села Старая Гута. Мужчина передал в полицию 18 патронов калибра 7,62 мм, которые, по его словам, он случайно нашел в лесу в марте месяце.

Оба гражданина, после проведения полицией проверок в рамках открытых уголовных производств относительно происхождения данных патронов будут освобождены от уголовной ответственности за их незаконное хранение.

Полиция призывают граждан, имеющих в собственности незарегистрированное оружие, патроны, другие нелегальные боеприпасы, взрывчатку или взрывные устройства, воспользоваться действием месячника и добровольно сдать все эти опасные вещи в полицию и, согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, избежать уголовной ответственности за их незаконное хранение.

Все желающие могут получить дополнительную информацию по поводу месячника в местных отделах полиции или обратившись в участковые офицеров полиции. А, в случае обнаружения нелегального оружия, боеприпасов и взрывчатки - немедленно звонить в Call-центр ГУНП на круглосуточный телефон «102», сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

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