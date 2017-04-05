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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:4361

Стипендии, сумма которых превышает 2240 гривен, облагаются налогом

Законодательным нововведением предусмотрено, что отныне стипендии свыше 2240 гривен, будут облагаться налогом на общих основаниях.

В Государственной налоговой инспекции в г. Сумы информируют, что государственная стипендия, не превышающая сумму размера месячного прожиточного минимума, не облагается налогом. В состав общего месячного налогооблагаемого дохода не включается сумма стипендии, выплачиваемая ученику, студенту, курсанту военных учебных заведений, ординатору, аспиранту или адъюнкту.

Стипендии суммой более 2240 гривен в месяц облагается налогом на общих основаниях. Из них удерживается налог на доходы физических лиц по ставке 18% и военный сбор по ставке 1,5%.

В расчет общего месячного налогооблагаемого дохода плательщика налога не включается сумма государственных премий Украины или стипендий Украины, предназначенных законом, постановлениями Верховной Рады Украины, указами Президента Украины (ст. 165 Налогового кодекса Украины).

Общество Налоги Стипендии

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