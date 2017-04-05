Стипендии, сумма которых превышает 2240 гривен, облагаются налогом Законодательным нововведением предусмотрено, что отныне стипендии свыше 2240 гривен, будут облагаться налогом на общих основаниях.

В Государственной налоговой инспекции в г. Сумы информируют, что государственная стипендия, не превышающая сумму размера месячного прожиточного минимума, не облагается налогом. В состав общего месячного налогооблагаемого дохода не включается сумма стипендии, выплачиваемая ученику, студенту, курсанту военных учебных заведений, ординатору, аспиранту или адъюнкту.

Стипендии суммой более 2240 гривен в месяц облагается налогом на общих основаниях. Из них удерживается налог на доходы физических лиц по ставке 18% и военный сбор по ставке 1,5%.

В расчет общего месячного налогооблагаемого дохода плательщика налога не включается сумма государственных премий Украины или стипендий Украины, предназначенных законом, постановлениями Верховной Рады Украины, указами Президента Украины (ст. 165 Налогового кодекса Украины).