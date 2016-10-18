На Роменщине повесилась многодетная мать Бездыханное тело женщины нашли в петле в лесополосе. Мать оставила на произвол судьбы троих детей.

Женщину увидел случайный прохожий. Как рассказали в Роменском отделе полиции, следов насильственной смерти на ее теле обнаружено не было. Причина смерти устанавливается, пишет Новий погляд Роменщини.

Женщине было 33 года. Сиротами остались две ее дочери 11-ти и 9-ти лет и четырехлетний сын.

Что могло довести женщину до петли, подозревают односельчане. Говорят, со своим мужем они, мягко говоря, не мирились. Последний, к тому же, имел проблемы с законом.

Причину смерти устанавливают правоохранители. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК «Умышленное убийство».