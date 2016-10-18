На Роменщине повесилась многодетная мать

Женщину увидел случайный прохожий. Как рассказали в Роменском отделе полиции, следов насильственной смерти на ее теле обнаружено не было. Причина смерти устанавливается, пишет Новий погляд Роменщини.
Женщине было 33 года. Сиротами остались две ее дочери 11-ти и 9-ти лет и четырехлетний сын.
Что могло довести женщину до петли, подозревают односельчане. Говорят, со своим мужем они, мягко говоря, не мирились. Последний, к тому же, имел проблемы с законом.
Причину смерти устанавливают правоохранители. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК «Умышленное убийство».
Учитывая опасность и резонанс, который получили в последнее время так называемые подростковые «группы смерти», полиция инициировала ряд профилактических мероприятий, направленных...
В субботу, 18 марта, в окне второго этажа дома по ул. Соборная, 29 прохожие увидели повешенного человека....
Сегодня, 16 февраля, сумчане заметили на крыше одной из 9-тиэтажек на улице Засумская сидящего на ограждении мужчину....
2 ноября, около 11 часов, патрульные получили сообщение о женщине, которая просит помощи на улице Леси Украинки....
16 октября на ул. Черниговской в Шостке произошел трагический случай....