В Сумах учителей учили, как правильно преподавать историю Второй мировой В Сумах состоялся семинар по проблемам изучения в школах вопросов Второй мировой войны и Холокоста, реформ исторического образования в Украине.

Мероприятие, организованное по инициативе Информационно-методического центра управления образования и науки, при поддержке Сумского областного института последипломного педагогического образования, провел Украинский институт изучения Холокоста «Ткума».

На базе гимназии № 1 собрались учителя истории общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведений города и области. Они получили от организаторов экземпляры одного из разделов учебника всемирной истории для 9 класса, который можно использовать во время учебного процесса.

В ходе семинара участники рассмотрели следующие вопросы: геноцид в контексте истории Украины и мировой истории; историческая память о Второй мировой войне и Холокосте, их отражение на страницах школьных учебников; рассмотрение проекта «Новая украинская школа»; Украинский и европейский опыт создания учебников и современные электронные (мультимедийные) учебники истории.