Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:56399

В Сумах учителей учили, как правильно преподавать историю Второй мировой

В Сумах состоялся семинар по проблемам изучения в школах вопросов Второй мировой войны и Холокоста, реформ исторического образования в Украине.

Мероприятие, организованное по инициативе Информационно-методического центра управления образования и науки, при поддержке Сумского областного института последипломного педагогического образования, провел Украинский институт изучения Холокоста «Ткума».

На базе гимназии № 1 собрались учителя истории общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведений города и области. Они получили от организаторов экземпляры одного из разделов учебника всемирной истории для 9 класса, который можно использовать во время учебного процесса.

В ходе семинара участники рассмотрели следующие вопросы: геноцид в контексте истории Украины и мировой истории; историческая память о Второй мировой войне и Холокосте, их отражение на страницах школьных учебников; рассмотрение проекта «Новая украинская школа»; Украинский и европейский опыт создания учебников и современные электронные (мультимедийные) учебники истории.

Общество История

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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