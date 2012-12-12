В Сумах учителей учили, как правильно преподавать историю Второй мировой

Мероприятие, организованное по инициативе Информационно-методического центра управления образования и науки, при поддержке Сумского областного института последипломного педагогического образования, провел Украинский институт изучения Холокоста «Ткума».
На базе гимназии № 1 собрались учителя истории общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведений города и области. Они получили от организаторов экземпляры одного из разделов учебника всемирной истории для 9 класса, который можно использовать во время учебного процесса.
В ходе семинара участники рассмотрели следующие вопросы: геноцид в контексте истории Украины и мировой истории; историческая память о Второй мировой войне и Холокосте, их отражение на страницах школьных учебников; рассмотрение проекта «Новая украинская школа»; Украинский и европейский опыт создания учебников и современные электронные (мультимедийные) учебники истории.
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