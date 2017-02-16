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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:29243

Конотопская газета отмечает 100-летие

На этой неделе газета «Конотопский край» будет праздновать 100-летний юбилей.

Основанная в далеком 1917 году «Конотопская газета», которая сегодня известна горожанам под названием «Конотопский край», дожила до своего 100-летия. За это время издание 14 раз меняло свое название, а вместе с ним и смысл, который напрямую зависел от политических событий, происходивших в ту или иную эпоху, пишет Голос Конотопа.

Еще чаще менялись в газете ее редакторы, которые с 1917-го по 2017 год было более 35. Сейчас газету возглавляет Елена Савела. Вместе с ней в штате работают два корреспондента, бухгалтер, секретарь и верстальщик газеты.

Официальные торжества по случаю юбилея «Конотопского края» состоятся 21 апреля.

Общество 100-летний юбилей Газета Конотоп

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