Конотопская газета отмечает 100-летие

Основанная в далеком 1917 году «Конотопская газета», которая сегодня известна горожанам под названием «Конотопский край», дожила до своего 100-летия. За это время издание 14 раз меняло свое название, а вместе с ним и смысл, который напрямую зависел от политических событий, происходивших в ту или иную эпоху, пишет Голос Конотопа.
Еще чаще менялись в газете ее редакторы, которые с 1917-го по 2017 год было более 35. Сейчас газету возглавляет Елена Савела. Вместе с ней в штате работают два корреспондента, бухгалтер, секретарь и верстальщик газеты.
Официальные торжества по случаю юбилея «Конотопского края» состоятся 21 апреля.
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