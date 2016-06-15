Сумскую молодежь будут устраивать на работу

Цель мероприятия - создать площадку для общения заинтересованной молодежи с работодателями региона, для обмена контактами с успешными специалистами из разных сфер занятости и обмена опытом со сверстниками, которые уже стали успешными.
Все участники будут иметь реальный шанс познакомиться с работодателями и получить совет по трудоустройству.
Однодневный форум «Я – молодий, я – мрію, я – працюю» состоится Конгресс-центре СумГУ (ул. Покровская, 9/1). Мероприятие начнется в 12:00. Вход - свободный.
Участники мероприятия присоединятся к подиумным дискуссиям по вопросам трудоустройства с участием работодателей и представителей местного самоуправления, а также услышат истории успеха от тех, кто нашли себя в профессии.
Молодежь, которая еще не определилась с выбором профессии, сможет пройти профориентационный тест и принять участие в мастер-классе по удачной самопрезентации.
На «Ярмарке саморазвития» будут представлены клубы и общественные организациями, которые помогут раскрыть личные таланты, а на «Ярмарке вакансий» - информацию о вакансиях.
Мероприятие организовано ОО «Совет молодых ученых» с помощью управления молодежи и спорта областной государственной администрации. Партнерами проекта являются городской центр досуга молодежи, СумГУ, районный центр занятости, коалиция малого и среднего бизнеса Сумской области.
Также в рамках проекта «Я – молодий, я – мрію, я – працюю» проводится социологический опрос молодежи в возрасте до 35 лет для того, чтобы определить и предложить пути решения проблем трудоустройства этой категории. Опросник по этой ссылке.
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