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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:58343

«Дорремстрой» закупил новую технику

8 новых малогабаритных тракторов теперь будут работать на улицах города.

Данная техника является многофункциональной и рассчитана на все времена года - зимой для расчистки снега и посыпки тротуаров и дорог, а летом для подметания города.

«Техника хоть и маленькая, но она довольно мощная и удобная. Первые тракторы мы получили 2 месяца назад и уже опробовали их и во время уборки снега, и для подметания улиц. Результативные показатели очень высоки, а малые габариты обусловлены необходимостью уборки узких тротуаров и дворов», - отметил директор КП Александр Вегера.

Общество Дорремстрой

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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