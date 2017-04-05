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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:24161

Полиция Сумщины раскрыла за праздники 41 преступление

Полиция обеспечила охрану общественного порядка в области во время Пасхальных праздников.

Торжественные богослужения прошли в 345 церквях и храмах, на которых присутствовали более 170 000 верующих. Порядок во время массовых мероприятий обеспечивали более 600 правоохранителей и более 100 членов общественных формирований. Кроме этого, полиция раскрыла за выходные и праздничные дни 41 преступление, из которых 18 - имущественной направленности, и 12 - совершенных против жизни и здоровья граждан.

Напомним, для обеспечения общественного спокойствия и порядка, полиция несла службу в усиленном режиме, в ГУНП области работал оперативный штаб, члены которого круглосуточно мониторили ситуацию в регионе, было увеличено количество автомобильных и пеших патрулей, дежурили усиленные группы «быстрого реагирования», взрывотехников, кинологов, группы документирования и следственно-оперативные группы. Кроме того, правоохранителям помогали военнослужащие Национальной гвардии, пограничники и члены общественных формирований, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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