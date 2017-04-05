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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:49192

Молдоване пытались подкупить сумского пограничника

В пункте пропуска «Бачевск» двое молдаван пытались подкупить пограничника.

17 апреля в пункт пропуска «Бачевск» в пешем порядке на вход в Украину одновременно прибыли двое граждан Молдовы. Во время прохождения пограничного контроля мужчины предоставили пограничнику паспортные документы и по 100 российских рублей каждый в качестве денежного вознаграждения за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы Украины. Пограничник ответил отказом.

В действиях 26- и 22-летних граждан Молдовы, по украинскому законодательству, содержатся признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения выявленных правонарушений, а самих правонарушителей передали работникам полиции, сообщает пресс-служба Сумского пограотряда.

Право Взятка Пограничники

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