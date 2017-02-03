Стало известно, кто хочет поставлять Сумам автобусы 18 апреля в системе Prozorro состоялось раскрытие предложений участников в рамках тендеров на поставку КП «Электроавтотранс» Сумского городского совета четырех больших и двух маленьких автобусов.

На торги по маленьким автобусом подались только два участника — ООО «Авто-регион» и ЧП «Аймакс-груп». Ожидаемая стоимость транспортных средств составляет 3,96 млн. грн. Учитывая, что оба участника предложили одинаковую модель автобуса Атаман А092Н6, а также опыт аналогичного тендера, которое КП «Электроавтотранс» проводило в ноябре 2016 года, окончательная цена, предложенная победителем, скорее всего будь лишь незначительно ниже ожидаемой цены, сообщает транспортный портал города Сумы.

На тендер по поставке четырех 100% низкопольных автобусов подались три компании: ООО «Научно-техническое предприятие СТГ Инженеринг» с моделью автобуса ЛАЗ А183N1, ДП «АСЗ №1 АО «АК «Богдан Моторс» с моделью Богдан А70132 и ООО «МАЗтранссервис» с моделью МАЗ 203069. Ожидаемая стоимость закупки составляет 15,84 млн. грн. Для сравнения в Ивано-Франковске четыре больших автобуса со схожими характеристиками планируют закупить по цене не более 13,2 млн. грн., т.е. на 2,6 млн. дешевле, чем в Сумах.

На данный момент уже известно, что ООО «Научно-техническое предприятие СТГ Инженеринг» не предоставил действующего сертификата на автобус, как того требуют условия тендера, а значит участник будет отстранен на этом основании тендерным комитетом КП «Электроавтотранс».

Таким образом, скорее всего предквалификацию пройдут только два участника. При этом как показал аукцион в рамках тендера на поставку больших автобусов в Киеве с аналогичным составом участников, проведенный в сентябре 2016 года, ни ООО «МАЗтранссервис», ни ДП «АСЗ №1 АО «АК «Богдан Моторс» не снижали изначально заявленные цены.