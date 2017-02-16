Студенты бегали кросс на Басах В урочище Басы состоялись соревнования по легкоатлетическому кроссу среди команд высших учебных заведений 3-4 уровней аккредитация в зачет городской спартакиады.

Победителем соревнований стала команда СумГУ, а призерами бегуны из СумГПУ им. А. С. Макаренко и СНАУ.

В личном зачете победили:

- среди женщин на дистанции 1 км Яна Нагорная (СумГПУ им. А. С. Макаренко), Екатерина Осаулец (СумГПУ им. А. С. Макаренко), Юлия Кроль (СумГУ)

- среди мужчин на дистанции 3 км Александр Чеперин (СумГУ), Андрей Марченко (СумГПУ им. А. С. Макаренко), Андрей Лысенко (СумГУ).