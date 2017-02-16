Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:24154

Студенты бегали кросс на Басах

В урочище Басы состоялись соревнования по легкоатлетическому кроссу среди команд высших учебных заведений 3-4 уровней аккредитация в зачет городской спартакиады.

Победителем соревнований стала команда СумГУ, а призерами бегуны из СумГПУ им. А. С. Макаренко и СНАУ.

В личном зачете победили:

- среди женщин на дистанции 1 км Яна Нагорная (СумГПУ им. А. С. Макаренко), Екатерина Осаулец (СумГПУ им. А. С. Макаренко), Юлия Кроль (СумГУ)

- среди мужчин на дистанции 3 км Александр Чеперин (СумГУ), Андрей Марченко (СумГПУ им. А. С. Макаренко), Андрей Лысенко (СумГУ).

Спорт Легкая атлетика

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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