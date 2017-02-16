Студенты бегали кросс на Басах

Победителем соревнований стала команда СумГУ, а призерами бегуны из СумГПУ им. А. С. Макаренко и СНАУ.
В личном зачете победили:
- среди женщин на дистанции 1 км Яна Нагорная (СумГПУ им. А. С. Макаренко), Екатерина Осаулец (СумГПУ им. А. С. Макаренко), Юлия Кроль (СумГУ)
- среди мужчин на дистанции 3 км Александр Чеперин (СумГУ), Андрей Марченко (СумГПУ им. А. С. Макаренко), Андрей Лысенко (СумГУ).
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