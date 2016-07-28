Служба занятости Сумщины трудоустроила почти 500 человек на предприятия «Укроборонпрома» В Сумской области работает четыре предприятия концерна «Укроборонпрома». Они активно сотрудничают со службой занятости.

В течение прошлого и этого года предприятия подали в центры занятости более полутысячи вакансий, почти столько же оперативно были укомплектованы из числа безработных, стоящих на учете в центрах занятости.

В течение нынешнего года специалисты центров занятости изучали потребность в кадрах на авиаремонтном заводе Конотопа «Авиакон», шосткинских научно-исследовательском институте химических продуктов, казенных заводах «Импульс» и «Звезда», чтобы полностью удовлетворить их потребность в кадрах, подобрать лучших специалистов.

Например, до недавнего времени самый большой голод на рабочие профессии чувствовал шосткинский казенный завод «Импульс». Требовал 300 специалистов. За короткий срок местный центр занятости способствовал трудоустройству 283 человек, таким образом почти полностью укомплектовав кадрами предприятие.

Тесное сотрудничество службы занятости с работодателями предприятий оборонной промышленности продолжается.

Сегодня предприятия отрасли нуждаются в слесарях по ремонту автомобилей, слесарях-сборщиках летательных аппаратов, экономистах, инженерах, штамповщиках (холодноштамповочные работы), научных сотрудниках, сверловщиках, станочниках, испытателях агрегатов, приборов и чувствительных элементов, электромонтерах по ремонту и обслуживанию электрооборудования, контролерах изделий, полуфабрикатов и материалов, резчиках на пилах, ножовках и станках, монтажниках санитарно-технических систем и оборудования.

Достигнута договоренность, что в перспективе служба занятости по заказу работодателей предприятий оборонной промышленности Шостки и Конотопа подготовит необходимых специалистов различных специальностей. Для этого продолжается комплектация учебных групп из числа тех, кто стоит на учете в центрах занятости как безработные.

Со всеми предприятиями концерна, работающих в области, подписаны соглашения о сотрудничестве, периодически проводятся совместные мероприятия, ярмарки вакансий, презентации работодателей. Так что каждый безработный имеет возможность сделать осознанный выбор будущей профессии.