В Сумах стартовал трехдневный праздник борьбы

В 10.00 в манеже СумГУ начались соревнования по Греко-римской борьбе. В 16.00 будет торжественное открытие. Завтра, 20 апреля, соревнования продолжатся по самбо. А в пятниц, 21 апреля, по вольной борьбе. Начало также в 10.00.
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