В Сумах стартовал трехдневный праздник борьбы Сегодня, 19 апреля, в Сумах стартует Праздник спортивной борьбы.

В 10.00 в манеже СумГУ начались соревнования по Греко-римской борьбе. В 16.00 будет торжественное открытие. Завтра, 20 апреля, соревнования продолжатся по самбо. А в пятниц, 21 апреля, по вольной борьбе. Начало также в 10.00.