Кому положены льготы на твердое топливо и сжиженный баллонный газ В департаменте социальной защиты населения Сумского горсовета сообщают, что льготы на твердое топливо и сжиженный баллонный газ в наличной форме предоставляются, исходя из расчета стоимости одной тонны твердого топлива и одного баллона сжиженного газа на домохозяйство.

Это предусмотрено Бюджетным кодексом Украины. Предельный показатель стоимости одной тонны твердого топлива и одного баллона сжиженного газа, в рамках которой предоставляются льготы в 2017 году, составляет соответственно 2162 грн. и 216,20 грн.

В соответствии с Порядком предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного дохода семьи, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 04.06.2015 № 389 и законов Украины по социальному признаку, участникам войны, членам семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны, жертвам нацистских преследований, многодетным семьям льгота предоставляется при условии, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу, что в 2017 году составляет 2240 гривен.

Льгота наличными предоставляется по месту регистрации льготника на основании заявления и справки с места регистрации (для частного сектора выданной управлением «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» по адресу: г. Сумы, ул. Горького, 21, тел.: (0542) 700-574) с указанием, что льготник пользуется сжиженным баллонным газом для бытовых нужд и / или имеет печное отопление и пользуется твердым топливом, представленных в департамент социальной защиты населения Сумского городского совета.

Следует отметить, что согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 27.04.2016 № 319 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины» в случае назначения субсидии льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа лицам, которые зарегистрированы (фактически проживают) в жилом помещении (доме), в период получения не начисляются.

Прием документов ведется по адресу: г. Сумы, ул. Харьковская, 35, (предварительная запись осуществляется по тел.: (0542) 63-54-37, 60-45-06). При себе иметь: паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и документ, подтверждающий право на льготы.

По состоянию на 1 января текущего года своим правом на льготы воспользовались 35 семей, из которых 29 семьям льготников, имеющих право на скидку стоимости сжиженного баллонного газа для бытовых нужд, проведения начисления льгот на сумму 3,3 тыс. грн. и 32 семьям льготников, имеющих право на скидку стоимости твердого топлива, начислено 35,6 тыс. грн.