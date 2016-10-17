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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:29315

В Сумах частично возобновили отопительный сезон

В связи со значительным снижением температуры воздуха в Сумах восстановлено теплоснабжение учебных заведений и здравоохранения.

Как сообщила замначальника управления образования и науки Татьяна Дрыга, 18 апреля все учреждения отрасли получили от городского головы разрешение на подключение отопления. В детских садах тепло начали включать сегодня утром. Подается теплоноситель и в остальные учебно-воспитательные заведения, находящиеся в подчинении управления, поэтому и там, при необходимости, могут восстановить отопительный сезон.

По словам замначальника отдела здравоохранения Елены Чумаченко, по состоянию на утро 19 апреля все стационарные отделения были с отоплением, в поликлиниках оно появится в течение дня. Городскую детскую клиническую больницу Святой Зинаиды и городской клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии от тепла вообще не отключали.

Общество Отопление

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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