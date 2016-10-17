В Сумах частично возобновили отопительный сезон

Как сообщила замначальника управления образования и науки Татьяна Дрыга, 18 апреля все учреждения отрасли получили от городского головы разрешение на подключение отопления. В детских садах тепло начали включать сегодня утром. Подается теплоноситель и в остальные учебно-воспитательные заведения, находящиеся в подчинении управления, поэтому и там, при необходимости, могут восстановить отопительный сезон.
По словам замначальника отдела здравоохранения Елены Чумаченко, по состоянию на утро 19 апреля все стационарные отделения были с отоплением, в поликлиниках оно появится в течение дня. Городскую детскую клиническую больницу Святой Зинаиды и городской клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии от тепла вообще не отключали.
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