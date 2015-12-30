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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:1951

Агролесхозы Сумщины высадили деревья на площади более 400 гектаров

Общая лесокультурная площадь посадки хвойных, лиственных пород в целом по ОКАП «Сумыоблагролес» составила в этом году более 400 гектаров.

На срубах саженцев посадили более чем на 300 гектарах, на землях, непригодных для сельскохозяйственных целей, - на 104 гектарах. Также начат посев питомников по всем дочерних предприятиях.

Основными лесообразующими породами на площадях, подчиненных «Сумыоблагролес» является сосна обыкновенная, дуб обыкновенный, тополь гибридный, береза повислая, липа мелколистная, ясень обыкновенный. На 1 гектар площади высаживалось от 5,7 тыс. до 6,6 тысячи штук сеянцев.

Все агролесхозы области успешно и качественно выполнили задачу посадки деревьев. Посаженный сегодня лес созреет через 60 и более лет.

Работники Ямпольского, Лебединского, Середина-Будского, Сумского агролесхозов перевыполнили планы лесокультурной кампании. Наибольший объем посадки выполнили Середина-Будский, Шосткинский, Глуховский, Кролевецкий агролесхозы.

Для весенних работ в лесу, кстати, привлекались учащиеся из школ и ПТУ области.

На Беопоьщине работала учащаяся бригада из 20 детей, в Сумском районе - из 30, в Роменском - 45 школьников, на Путивльщине - 20, в Кролевецком районе - 34, на Лебединщине - 37 учеников.

Общество Сумыоблагролес

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