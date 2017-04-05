Узбек не довез в Украину 340 грамм насвая 18 апреля в пункте пропуска «Бачевск» пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного ввоза в Украину насвая.

При осуществлении углубленного досмотра грузового автомобиля марки «Мерседес» узбекской регистрации, на котором въезжали в Украину двое граждан Узбекистана, пограничники совместно с таможенниками при помощи служебной собаки в ящике для хранения продуктов салона грузовика обнаружили три полиэтиленовых пакета с веществом темно-зеленого цвета - насвай, общий вес которого составила около 340 г. Обнаруженное вещество принадлежало 52-летнему пассажиру транспортного средства.

Сейчас насвай, который является видом некурительного табачного изделия, изъят в установленном порядке. На нарушителя составлены соответствующие административные материалы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.