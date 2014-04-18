С начала года на Сумщине усыновленных 6 детей 5 детей - из Сумского областного специализированного дома ребенка и 1 - из семьи опекуна, в том числе 2 детей усыновлено семейной группой.

По информации службы по делам детей облгосадминистрации, в 2016 году из приемных семей и детских домов семейного типа усыновлено 13 детей, из семей опекунов, попечителей - 10. Также 9 детей усыновлено из Сумского областного специализированного дома ребенка, 3 - из центров социально-психологической реабилитации детей и 2 - из интернатных учреждений.