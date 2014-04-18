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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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С начала года на Сумщине усыновленных 6 детей

5 детей - из Сумского областного специализированного дома ребенка и 1 - из семьи опекуна, в том числе 2 детей усыновлено семейной группой.

По информации службы по делам детей облгосадминистрации, в 2016 году из приемных семей и детских домов семейного типа усыновлено 13 детей, из семей опекунов, попечителей - 10. Также 9 детей усыновлено из Сумского областного специализированного дома ребенка, 3 - из центров социально-психологической реабилитации детей и 2 - из интернатных учреждений.

Общество Усыновление
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03.08.2015 15:28

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По информации начальника службы по делам детей Юрия Калиновского, приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, остается национальное...

18.04.2014 16:34

За прошлый год в Сумах усыновили четыре десятка детей

Об этом сообщил начальник службы по делам детей Юрий Калиновский на заседании исполкома Сумского горсовета 15 апреля....

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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