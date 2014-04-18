С начала года на Сумщине усыновленных 6 детей

По информации службы по делам детей облгосадминистрации, в 2016 году из приемных семей и детских домов семейного типа усыновлено 13 детей, из семей опекунов, попечителей - 10. Также 9 детей усыновлено из Сумского областного специализированного дома ребенка, 3 - из центров социально-психологической реабилитации детей и 2 - из интернатных учреждений.
По словам начальника службы по делам детей Сумской областной государственной администрации Юрия Калиновского, 5 детей усыновлено, 8 - переданы под...
На сегодня в области в семейные формы воспитания устроено 258 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки....
В семьи устроено 30 детей, лишенных родительской опеки....
По информации начальника службы по делам детей Юрия Калиновского, приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, остается национальное...
Об этом сообщил начальник службы по делам детей Юрий Калиновский на заседании исполкома Сумского горсовета 15 апреля....