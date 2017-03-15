В Шостке грабители избили и связали старушку

Когда полицейские получили сообщение о разбойном нападении на 62-летнюю жительницу Шостки, по указанному адресу сразу была направлена следственно-оперативная группа.
По словам потерпевшей, она спала, когда неизвестные злоумышленники через окно первого этажа проникли в ее квартиру. Они связали ее, и, угрожая физической расправой, потребовали ценности.
«Избив женщину, забрали найденные в квартире несколько золотых украшений, мобильный телефон, ноутбук и 300 гривен и скрылись, - говорит вр.и.о.начальника Шосткинского отдела полиции Валерий Строкач. - Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, полицейским удалось задержать одного из нападавших. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 42-летний житель райцентра».
Подозреваемый признался, что отобранные у потерпевшей вещи они с сообщником сдали в один из киевских ломбардов, а деньги потратили на собственные нужды.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой». Задержанному грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас полицейские принимают меры по задержанию его сообщника, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.
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