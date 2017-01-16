Профессор СумГУ – лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники

Работа была представлена Институтом геотехнической механики им. М.С. Полякова НАН Украины (авторы: доктор технических наук, заведующий отделом Института геотехнической механики имени М. С. Полякова НАН Украины Блюсс Б. А., доктор технических наук, ученый секретарь Института геотехнической механики имени М. С. Полякова НАН Украины Шевченко В. Г., кандидат технических наук, профессор Сумского государственного университета Бондаренко Г.А., кандидат технических наук, профессор Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа Лях Н.Н., доктор технических наук, президент концерна «Никмас» Кирик Г.В., кандидат технических наук, председатель наблюдательного совета публичного акционерного общества «Научно-производственное акционерное общество" ВНИИкомпрессормаш»Жарков П.Е.).
Целью работы является повышение эффективности технологий разработки месторождений углеводородов на основе научного обоснования, создания и широкого внедрения современного надежного, энергосберегающего и высокопроизводительного компрессорного оборудования нового поколения, сообщает сайт вуза.
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