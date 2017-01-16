Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:31270

Профессор СумГУ – лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники

Указом Президента Украины «О присуждении Государственных премий Украины в области науки и техники» почетный академик Украинской технологической академии, академик Международной академии холода, к.т.н., профессор кафедры ТТФ факультета технических систем и энергоэффективных технологий Сумского государственного университета Герман Бондаренко удостоен Государственной премии Украины в области науки и техники за работу «Повышение эффективности разработки месторождений углеводородов на основе использования компрессорного оборудования нового поколения».

Работа была представлена Институтом геотехнической механики им. М.С. Полякова НАН Украины (авторы: доктор технических наук, заведующий отделом Института геотехнической механики имени М. С. Полякова НАН Украины Блюсс Б. А., доктор технических наук, ученый секретарь Института геотехнической механики имени М. С. Полякова НАН Украины Шевченко В. Г., кандидат технических наук, профессор Сумского государственного университета Бондаренко Г.А., кандидат технических наук, профессор Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа Лях Н.Н., доктор технических наук, президент концерна «Никмас» Кирик Г.В., кандидат технических наук, председатель наблюдательного совета публичного акционерного общества «Научно-производственное акционерное общество" ВНИИкомпрессормаш»Жарков П.Е.).

Целью работы является повышение эффективности технологий разработки месторождений углеводородов на основе научного обоснования, создания и широкого внедрения современного надежного, энергосберегающего и высокопроизводительного компрессорного оборудования нового поколения, сообщает сайт вуза.

Общество Госпремия СумГУ
view counter

По тематике

03.03.2017 10:40

Сумские КВНщики вышли в сезон «Лиги смеха»

По результатам фестиваля «Лиги смеха» команда «Николь Кидман» Сумского государственного университета стала одной из 14 команд, которые будут играть в...

14.02.2017 12:31

Почетными докторами СумГУ стали два поляка

В СумГУ вручили дипломы «Почетный доктор» двум ученым Люблинского технического университета....

31.01.2017 08:30

Сумской вуз вошел в топ-3 в Украине

СумГУ попал на третье место среди вузов Украины в рейтинге университетов мира по показателям Google Scholar Citations от Cybermetrics....

19.01.2017 08:29

Два сумских вуза в топ-20 в Украине

Известный всемирный рейтинг Webometrics опубликовал новые результаты своего исследования научных достижений университетов мира....

16.01.2017 16:55

В Сумах учат переселенцев основам самозанятости

С 12 января в Сумском государственном университете проходят обучающие тренинги по основам самозанятости, микропредпринимательства и повышения квалификации в рамках проекта...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.