Сумские КВНщики вышли в четвертьфинал Лиги смеха на «1+1» По результатам 1/8 финала телевизионной «Лиги смеха», съемки которой состоялись 12 апреля в г.Киев, команда Сумского государственного университета "Николь Кидман" уверенно прошла в четвертьфинал.

Сумчане выступали вместе с тренером Антоном Лирником в конкурсе «полотно» с темой «Врачи». Выступление команды было высоко оценено – поднялись все 6 судей. Без батла команда прошла в следующий этап соревнований – четвертьфинал, который состоится в сентябре. Эфир на канале «1 + 1» транслировался 14 апреля.