Сумские КВНщики вышли в четвертьфинал Лиги смеха на «1+1»

Сумчане выступали вместе с тренером Антоном Лирником в конкурсе «полотно» с темой «Врачи». Выступление команды было высоко оценено – поднялись все 6 судей.
Без батла команда прошла в следующий этап соревнований – четвертьфинал, который состоится в сентябре.
Эфир на канале «1 + 1» транслировался 14 апреля.
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