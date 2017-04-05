На Сумщине полиция раскрыла за сутки 7 краж Если одни злоумышленники преимущественно похищали имущество из квартир граждан, пользуясь отсутствием владельцев, то другие опустошали банковские карты и тайники у своих же знакомых.

Сразу трех похитителей наличных разоблачили полицейские в Ахтырском, Роменском и Глуховском районах. В первом случае правоохранители нашли злоумышленника, который украл банковскую карточку у 61-летней ахтырчанки. Им оказался ее 21-летний знакомый. Молодой человек успел снять с карточки 1300 гривен, но потратить их ему помешали полицейские. Благодаря оперативности полицейских, все похищенные средства удалось вернуть владелице. Во втором случае оперативные работники Роменского отдела полиции разоблачили 33-летнего роменчанина, который снял с чужой банковской карточки 1650 гривен. Еще 500 гривен у матери своего сожителя украла 49-летняя жительница Ахтырского района, когда находилась у нее в гостях.

На кражах велосипедов «погорели» двое жителей Путивльского района и города Сумы. Так, 21-летний сумчанин вломился в подсобное помещение местного пенсионера и похитил оттуда «горный» велосипед. Еще один двухколесник украл у 49-летнего путивлянина 32-летний местный житель.

Подобрав ключи от квартиры 47-летнего шосткинца, 44-летний местный злоумышленник вынес из его квартиры ноутбук и бытовые вещи.

А сумским полицейским удалось отыскать похитителя семи комплектов постельного белья из торгового зала в одном из торговых центров города. Им оказался 34-летний местный житель. Как было установлено, мужчина нанес ущерб торговому заведения на общую сумму около 4 тысяч гривен. За совершенное преступление мужчине уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По всем этим фактам в полиции уже открыты уголовные производства по соответствующим частям статьи 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Ведется досудебное расследование всех обстоятельств совершения данных преступлений и все задержанные проверяются на причастность к совершению аналогичных видов преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.