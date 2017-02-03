В Ахтырке рецидивист отобрал мобилку у подростка Под предлогом срочного звонка 55-летний мужчина мошенническим путем завладел мобильным 13-летнего юноши.

К сотрудникам Ахтырского отдела полиции обратился 13-летний парень. Юноша рассказал, что на одной из улиц города, к нему подошел неизвестный мужчина, попросил помочь и дать ему мобильный для срочного звонка. Однако, как только «мобильник» попал в руки незнакомца, последний начал убегать. Самостоятельно догнать вора парнишке не удалось. На помощь пришли полицейские, которые неподалеку несли службу по охране публичного порядка.

«Получив описание внешности неизвестного, сотрудники полиции быстро догнали преступника, - говорит Руслан Кладько, начальник Ахтырского отдела полиции. - Задержали его неподалеку от места совершения преступления. Им оказался ранее судимый 55-летний житель одного из сел Ахтырского района, который причиной своего поступка назвал нехватку денег. Телефон мужчина планировал продать, а полученные средства потратить на собственные нужды».

Сотрудники полиции продолжают проверять подозреваемого в совершении других аналогичных преступлений. А по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено наказание в виде ограничением свободы сроком до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.