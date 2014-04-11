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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:51246

Сумчанам добавили транспорта на поминальные дни

На сайте мэрии появилось расписание движения общественного транспорта на поминальные дни.

Автобусное сообщение с кладбищем в районе 40-ой подстанции по ул. Березовый гай (бывшая Менжинского) будет осуществляться автобусом маршрута № 26 с отправлением от остановки «Универмаг «Киев» («Макдональдс») 19, 22, 23, 24 апреля в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00.

Троллейбусное сообщение с кладбищем в районе завода РТИ осуществляться троллейбусами маршрутов № 2 и № 1. 23 апреля перевозки будут осуществлять 5 троллейбусов маршрута № 2 «Автовокзал - Керамейя» с интервалом движения 15-20 минут и 4 троллейбуса сообщением «Героев Крут – Керамейя» с интервалом 20 минут.

С 12 по 24 апреля продлены маршруты движения автобусов сообщением с Барановкой до Барановского кладбища.

Телефоны для справок: 700-667, 700-668.

Общество Поминальные дни

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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