Иван Редкач будет боксировать против экс-чемпиона мира Шосткинский боксер-профессионал выйдет на ринг 2 мая.

Вечер бокса от Last Round Promotions пройдет 2 мая (Sportsmen’s Lodge in Studio City, Лос Анджелес, США). Трансляция шоу - на канале Fox Sports 1 в рамках Premier Boxing Champions Эла Хеймона. В главном событии вечера выступит наш боксер первого полусреднего веса Иван «El Terrible» Редкач (20-2-1, 16 КО). В соперники ему подобрали экс-чемпиона мира из Доминиканской Республики Аргениса Мендеса (23-5-1, 12 КО), который последний раз боксировал еще в июле прошлого года.