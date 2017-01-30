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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:06150

Иван Редкач будет боксировать против экс-чемпиона мира

Шосткинский боксер-профессионал выйдет на ринг 2 мая.

Вечер бокса от Last Round Promotions пройдет 2 мая (Sportsmen’s Lodge in Studio City, Лос Анджелес, США). Трансляция шоу - на канале Fox Sports 1 в рамках Premier Boxing Champions Эла Хеймона. В главном событии вечера выступит наш боксер первого полусреднего веса Иван «El Terrible» Редкач (20-2-1, 16 КО). В соперники ему подобрали экс-чемпиона мира из Доминиканской Республики Аргениса Мендеса (23-5-1, 12 КО), который последний раз боксировал еще в июле прошлого года.

Спорт Бокс Иван Редкач

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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