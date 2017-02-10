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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:49130

Сумскую биатлонистку оправдали после применения допинга

Выпускница СумГУ Ольга Абрамова выиграла дело против Международного союза биатлонистов (IBU).

18 апреля спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию биатлонистки и отменил годичную дисквалификацию, которую она получила за присутствие милдроната в пробе после 1 января 2016 года. Об этом сообщила юридическая фирма, которая занималась процессом.

Ольга признана невиновной, а дисквалификация - ошибочной. Таким образом, никаких проблем с участием в будущих Олимпийских играх нет.

К сожалению, из-за решения IBU, спортсменка потеряла целый год соревновательной практики. Тем не менее, это решение - знаковое для спорта Украины, сообщает сайт Федерации биатлона Украины.

Спорт Биатлон Допинг Ольга Абрамова

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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