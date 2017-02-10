Сумскую биатлонистку оправдали после применения допинга Выпускница СумГУ Ольга Абрамова выиграла дело против Международного союза биатлонистов (IBU).

18 апреля спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию биатлонистки и отменил годичную дисквалификацию, которую она получила за присутствие милдроната в пробе после 1 января 2016 года. Об этом сообщила юридическая фирма, которая занималась процессом.

Ольга признана невиновной, а дисквалификация - ошибочной. Таким образом, никаких проблем с участием в будущих Олимпийских играх нет.

К сожалению, из-за решения IBU, спортсменка потеряла целый год соревновательной практики. Тем не менее, это решение - знаковое для спорта Украины, сообщает сайт Федерации биатлона Украины.