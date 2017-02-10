Сумскую биатлонистку оправдали после применения допинга

18 апреля спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию биатлонистки и отменил годичную дисквалификацию, которую она получила за присутствие милдроната в пробе после 1 января 2016 года. Об этом сообщила юридическая фирма, которая занималась процессом.
Ольга признана невиновной, а дисквалификация - ошибочной. Таким образом, никаких проблем с участием в будущих Олимпийских играх нет.
К сожалению, из-за решения IBU, спортсменка потеряла целый год соревновательной практики. Тем не менее, это решение - знаковое для спорта Украины, сообщает сайт Федерации биатлона Украины.
В Сянках (Львовская область) стартовал чемпионат Украины по биатлону....
В эстонском Отепяя продолжается заключительный этап Кубка IBU....
Под Сумами продолжаются Всеукраинские соревнования между ДЮСШ по биатлону....
Сегодня, 10 февраля, в Хохфильцене (Австрия) прошла спринтерская гонка среди женщин....
9 февраля в Токарях прошли спринтерские гонки среди юношей в рамках Всеукраинского турнира по биатлону среди ДЮСШ....