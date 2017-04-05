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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:50188

На Сумщине подорвали два устаревших боеприпаса

В течение 18 апреля на Сумщине пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили два артснаряда. Кроме того, граждане нашли еще семь артснарядов и мину.

Роменские пиротехники обезвредили в специально отведенном месте путем подрыва два артиллерийских снаряда калибра 122 и 76 мм. Их накануне обнатужил вблизи с. Правдюки Роменского района работник местного сельскохозяйственного предприятия на открытой территории в 1,5 км от жилых домов.

В этот же день в 11:25 в Службу спасения «101» поступило сообщение от местного жителя о нахождении подозрительных металлических предметов в с. Великое Озеро Ахтырского района. Спасатели прибыли на вызов и установили, что находки - это 76-мм артснаряд и 120-мм минометная мина. На них наткнулись в поле местного агропредприятия в 300 м от жилых домов.

А в 14:40 на линию экстренного вызова «101» позвонил житель пгт Эсмань Глуховского района, который во время уборки открытой территории в сухой траве обнаружил четыре артснаряд калибра 45 мм. Взрывоопасные предметы находились на расстоянии 200 м от жилых домов.

Уже в 15:00 к спасателям поступила информация об обнаружении подозрительного предмета в с. Радьковка Сумского района. Как выяснилось, 122-мм артснаряд нашел местный житель на приусадебном участке в 100 м от жилых домов.

Уже через час снова появилось сообщение о взрывоопасном предмете. На этот раз в с. Приволье Глуховского района на приусадебном участке местный житель обнаружил 76-мм артснаряд на расстоянии 50 м от жилых домов.

На местах обнаружения всех взрывоопасных предметов выставлена охрана и предоставлены заявки на обезвреживание в Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже прикасаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101».

Право Боеприпасы
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