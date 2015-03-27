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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Под Сумами нашли труп неизвестной женщины

Тело умершей пожилой женщины было найдено случайными прохожими 15 апреля в поле близ дачного кооператива «Олдыш». Полиция выясняет личность умершей и надеется на помощь неравнодушных граждан.

На вид умершей 60-70 лет, среднего телосложения, рост 165 см, волосы короткие вьющиеся, окрашенные в коричневый цвет, с проявлениями седины.

Была одета в пальто болоньевое белого цвета, брюки спортивные синего цвета с белой полоской сбоку, свитер-водолазка белого цвета, жилет хлопковый белого цвета с коричневыми узорами, платок женский белого цвета с красными и синими цветами.

Особые приметы: на безымянном пальце левой руки женщина имела кольцо из металла белого цвета с надписью «Надежде от Лены».

Полиция обращается с просьбой ко всем неравнодушным гражданам, кому известна личность умершей женщины, сообщить об этом в Сумской отдел полиции по телефонам: 0951890652, 0958689306, или 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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