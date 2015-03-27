Под Сумами нашли труп неизвестной женщины

На вид умершей 60-70 лет, среднего телосложения, рост 165 см, волосы короткие вьющиеся, окрашенные в коричневый цвет, с проявлениями седины.
Была одета в пальто болоньевое белого цвета, брюки спортивные синего цвета с белой полоской сбоку, свитер-водолазка белого цвета, жилет хлопковый белого цвета с коричневыми узорами, платок женский белого цвета с красными и синими цветами.
Особые приметы: на безымянном пальце левой руки женщина имела кольцо из металла белого цвета с надписью «Надежде от Лены».
Полиция обращается с просьбой ко всем неравнодушным гражданам, кому известна личность умершей женщины, сообщить об этом в Сумской отдел полиции по телефонам: 0951890652, 0958689306, или 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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