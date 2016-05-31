Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:18211

В Сумском районе планирует создать ореховый сад

Об этом говорили во время встречи глава Сумской райгосадминистрации Геннадий Дорошенко, депутат райсовета Анна Валевская и президент общественной организации «Подумай» Евгений Кузьмичев.

«Грецкий орех является одной из наиболее рентабельных культур для выращивания, ведь реализовать можно все его части: ядра - ценный пищевой продукт, скорлупа - сырье для изготовления экологически чистого топлива (брикетов), кора - составляющая для изготовления красок, листья и почки - находят применение в фармакологии и в производстве косметики. Все это обеспечивает стабильный спрос и высокую цену на него на мировом рынке, - отметил Евгений Кузьмичев, представляя свой проект.

По его словам, спрос на грецкие орехи постоянно растет, рынок сбыта не ограничен географией и объемами заказов. Преимуществом является длительный срок хранения продукта и простые условия упаковки и транспортировки. По состоянию на 2015 год нехватка грецкого ореха в Европе оценивается на уровне 100 тыс. тонн. А Сумской район обладает высоким потенциалом для выращивания грецкого ореха и фундука.

«Когда Евгений рассказал о своем проекте «Ореховый сад» и что ищет место и людей для реализации, я сказала, что ему только в Сумской район. У нас и земли, и люди хорошие. Хорошая идея создать коммунальное предприятие для нашей громады, которое даст рабочие места и станет двигателем для развития территории и инвестиционной привлекательности, - подчеркнула депутат Сумского райсовета Анна Валевская - Мало создать громады, их еще надо научить зарабатывать и развиваться. Думаю, у нас все получится, ведь Сумской район уже сам по себе крепкий орешек! Мы сделаем все, чтобы на ни общины стали успешными».

Первым этапом в воплощении проекта в жизнь – является поиск подходящих и комфортных земель для выращивания орехоплодных культур на территории Сумского района. Далее передача их на баланс коммунальных предприятий подконтрольных местным общинам, подчеркнул Геннадий Дорошенко:

В заключение встречи, глава райгосадминистрации дал поручение соответствующим структурам для поиска необходимых земельных участков.

Экономика Орехи Сумской район
view counter

По тематике

04.04.2017 12:00

В Сумском районе определены три опорные школы

Ими стали Великочернетчинская, Садовская и Степановская специализированные школы I-III ступеней....

13.12.2016 15:53

В Сумском районе хотят построить жилье для тысячи АТОшников

Сумской район может стать пилотным в реализации проекта строительства жилья для участников АТО на Сумщине....

26.10.2016 13:50

Проводник пытался провезти через сумскую границу 200 кг орехов

25 октября в пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда сообщением «Кишинев - Москва» пограничники Сумского отряда совместно с работниками...

04.07.2016 10:41

Сумские пограничники не пустили орехи в Россию

Свыше 2 тонн груза жители Сумщины незаконно пытались переправить через границу....

31.05.2016 10:21

В селах Сумского района появятся спортивные инструкторы?

О необходимости таких 30 мая во время аппаратного совещания отметил председатель Сумской районной государственной администрации Геннадий Дорошенко....

Новости

В Конотопе депутаты поддержали решение о роспуске исполкома
Сегодня 15:23
В Сумах соревновались каратисты-новички
Сегодня 14:30
В Шостке пылала квартира
Сегодня 14:05
На Сумщине уничтожили четыре и нашли один боеприпас времен войны
Сегодня 13:53
В Сумах дети демонстрировали навыки поведения в чрезвычайных ситуациях
Сегодня 13:50
«Барса» победила в Житомире
Сегодня 13:43
В Конотопе уволили директора трамвайного депо из-за махинаций с тендерами
Сегодня 13:10
В жилом массиве Шостки нашли гранату
Сегодня 12:42
В Ахтырке маршрутчики хотят ездить по 5 грн
Сегодня 12:30
Сумские таможенники нашли 9 кг наркотиков
Сегодня 12:11
В Сумах очередная авария: водитель и пассажир в больнице
Сегодня 12:10
Сумское НПО с осени будет производить электричество для «Энергорынка» и генерировать тепло для собственных нужд
Сегодня 12:01
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.