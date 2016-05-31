В Сумском районе планирует создать ореховый сад

«Грецкий орех является одной из наиболее рентабельных культур для выращивания, ведь реализовать можно все его части: ядра - ценный пищевой продукт, скорлупа - сырье для изготовления экологически чистого топлива (брикетов), кора - составляющая для изготовления красок, листья и почки - находят применение в фармакологии и в производстве косметики. Все это обеспечивает стабильный спрос и высокую цену на него на мировом рынке, - отметил Евгений Кузьмичев, представляя свой проект.
По его словам, спрос на грецкие орехи постоянно растет, рынок сбыта не ограничен географией и объемами заказов. Преимуществом является длительный срок хранения продукта и простые условия упаковки и транспортировки. По состоянию на 2015 год нехватка грецкого ореха в Европе оценивается на уровне 100 тыс. тонн. А Сумской район обладает высоким потенциалом для выращивания грецкого ореха и фундука.
«Когда Евгений рассказал о своем проекте «Ореховый сад» и что ищет место и людей для реализации, я сказала, что ему только в Сумской район. У нас и земли, и люди хорошие. Хорошая идея создать коммунальное предприятие для нашей громады, которое даст рабочие места и станет двигателем для развития территории и инвестиционной привлекательности, - подчеркнула депутат Сумского райсовета Анна Валевская - Мало создать громады, их еще надо научить зарабатывать и развиваться. Думаю, у нас все получится, ведь Сумской район уже сам по себе крепкий орешек! Мы сделаем все, чтобы на ни общины стали успешными».
Первым этапом в воплощении проекта в жизнь – является поиск подходящих и комфортных земель для выращивания орехоплодных культур на территории Сумского района. Далее передача их на баланс коммунальных предприятий подконтрольных местным общинам, подчеркнул Геннадий Дорошенко:
В заключение встречи, глава райгосадминистрации дал поручение соответствующим структурам для поиска необходимых земельных участков.
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