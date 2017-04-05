Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:58165

Радиочастоты наполняют бюджет государства

С начала 2017 года субъекты хозяйствования, которые состоят на учете в Государственной налоговой инспекции в г. Сумах, уплатили 33 тысячи гривен рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины.

В инспекции сообщают, что плательщиками налога являются субъекты хозяйствования, которым предоставлено право использования радиочастотного ресурса в пределах выделенной части полос радиочастот общего пользования. Такое право предоставляется пользователю при наличии лицензии на пользование радиочастотным ресурсом, лицензии на вещание и разрешения на эксплуатацию радиоэлектронного средства и излучающего устройства, полученного на основании договора с собственником лицензии на вещание и разрешения на эксплуатацию.

Следует отметить, что на учете в инспекции находится 16 плательщиков рентной платы за использование радиочастот, из них 14 юридических лиц и 2 физических лица-предпринимателя.

Общество Налоги
view counter

По тематике

18.04.2017 15:43

Стипендии, сумма которых превышает 2240 гривен, облагаются налогом

Законодательным нововведением предусмотрено, что отныне стипендии свыше 2240 гривен, будут облагаться налогом на общих основаниях....

Дивиденды теперь облагаются налогом
14.04.2017 15:26

Дивиденды теперь облагаются налогом

Порошенко подписал закон о налогообложении дивидендов. Нормы закона применимы к налоговым периодам начиная с 1 января 2017....

14.04.2017 10:43

Единщик собрался в отпуск. Платить ли налог за период отсутствия?

Плательщики единого налога первой и второй групп, которые не используют труд наемных работников, освобождаются от уплаты единого налога в течение...

12.04.2017 14:42

Налоговая работает и в выходные, но не в праздники

С целью организации качественного выполнения возложенных задач по обслуживанию налогоплательщиков органами ГФС, предотвращения возникновения возможных рисков несвоевременного принятия налоговой отчетности...

11.04.2017 12:15

Заявление на налоговую земельную льготу следует подать до 1 мая

Физические лица, имеющее право на льготу и которые является владельцами нескольких земельных участков одного вида использования, до 1 мая 2017...

Новости

В Конотопе депутаты поддержали решение о роспуске исполкома
Сегодня 15:23
В Сумах соревновались каратисты-новички
Сегодня 14:30
В Шостке пылала квартира
Сегодня 14:05
На Сумщине уничтожили четыре и нашли один боеприпас времен войны
Сегодня 13:53
В Сумах дети демонстрировали навыки поведения в чрезвычайных ситуациях
Сегодня 13:50
«Барса» победила в Житомире
Сегодня 13:43
В Конотопе уволили директора трамвайного депо из-за махинаций с тендерами
Сегодня 13:10
В жилом массиве Шостки нашли гранату
Сегодня 12:42
В Ахтырке маршрутчики хотят ездить по 5 грн
Сегодня 12:30
Сумские таможенники нашли 9 кг наркотиков
Сегодня 12:11
В Сумах очередная авария: водитель и пассажир в больнице
Сегодня 12:10
Сумское НПО с осени будет производить электричество для «Энергорынка» и генерировать тепло для собственных нужд
Сегодня 12:01
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.