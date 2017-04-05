Радиочастоты наполняют бюджет государства

В инспекции сообщают, что плательщиками налога являются субъекты хозяйствования, которым предоставлено право использования радиочастотного ресурса в пределах выделенной части полос радиочастот общего пользования. Такое право предоставляется пользователю при наличии лицензии на пользование радиочастотным ресурсом, лицензии на вещание и разрешения на эксплуатацию радиоэлектронного средства и излучающего устройства, полученного на основании договора с собственником лицензии на вещание и разрешения на эксплуатацию.
Следует отметить, что на учете в инспекции находится 16 плательщиков рентной платы за использование радиочастот, из них 14 юридических лиц и 2 физических лица-предпринимателя.
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