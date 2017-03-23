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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:30152

В Ахтырке маршрутчики хотят ездить по 5 грн

К мэру Ахтырки поступили обращения от частных перевозчиков города с просьбой повысить с 1 мая тариф на проезд пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в размере 5 гривен.

По этому поводу состоялось заседание комиссии по контролю за состоянием обслуживания пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на территории г. Ахтырка. Основным вопросом было рассмотрение сообщения перевозчиков о намерении повысить тарифы на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования. Решением заседания комиссии была определена необходимость создания рабочей группы по проверке достоверности предоставленной перевозчиками информации путем организации обследования пассажиропотоков. Секретарь комиссии предоставила информацию о проведенных проверках по вопросам соблюдения перевозчиками пассажирского транспорта условий договоров и выявленных нарушениях. Было принято решение заслушать объяснения нарушителей на очередном заседании комиссии, пишет Роксолана.

Экономика Ахтырка Подорожание проезда
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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