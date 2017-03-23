В Ахтырке маршрутчики хотят ездить по 5 грн К мэру Ахтырки поступили обращения от частных перевозчиков города с просьбой повысить с 1 мая тариф на проезд пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в размере 5 гривен.

По этому поводу состоялось заседание комиссии по контролю за состоянием обслуживания пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на территории г. Ахтырка. Основным вопросом было рассмотрение сообщения перевозчиков о намерении повысить тарифы на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования. Решением заседания комиссии была определена необходимость создания рабочей группы по проверке достоверности предоставленной перевозчиками информации путем организации обследования пассажиропотоков. Секретарь комиссии предоставила информацию о проведенных проверках по вопросам соблюдения перевозчиками пассажирского транспорта условий договоров и выявленных нарушениях. Было принято решение заслушать объяснения нарушителей на очередном заседании комиссии, пишет Роксолана.