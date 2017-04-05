В Сумах работники полиции накрыли наркопритон Организатор притона - 27-летний сумчанин. У себя дома он изготовлял и вместе с друзьями употреблял наркотики. Во время обыска в его доме работники полиции нашли и изъяли марихуану, опий ацетилированный, прекурсоры и посуду для изготовления наркотика.

К работникам полиции поступила оперативная информация о ранее судимом 27-летнем сумчанине, который хранит и употребляет у себя дома наркотики. А когда полицейские решили это проверить, дома у мужчины обнаружили наркопритон.

Во время санкционированного обыска квартиры подозреваемого, в одной из комнат, находился и товарищ владельца дома. Мужчины по всем внешним признакам находились в состоянии наркотического опьянения.

«Когда работники полиции зашли в квартиру, где жил подозреваемый, все указывало на то, что это наркопритон, - говорит Радий Будзинский, начальник Управления по противодействию наркопреступности ГУНП в Сумской области. - 27-летний владелец дома, который находится на учете как наркозависимый и уже был ранее судим, не отрицал, что свою квартиру использовал как место для изготовления наркотиков. В одной из комнат правоохранители обнаружили шприцы с остатками опия ацетилированного, посуду для его изготовления, прекурсоры, марихуану и устройство для ее курения. К тому же, экспертиза подтвердила, что все изъятые вещества являются наркотическими и отнесены к запрещенным в обороте».

Оба задержанных работникам полиции объяснили, что наркотиками увлекаются длительное временя, а потому научились сами его изготавливать из ингредиентов, которые можно свободно приобрести в любой торговой точке, после чего их употребляют.

Но если в отношении 32-летнего приятеля владельца наркопритона полицейские открыли уголовное производство только за хранение наркотиков без цели сбыта по ч.1 ст.309, наказанием за которое может стать три года лишения свободы, то его товарищ будет отвечать сразу по трем статьям Криминального кодекса: по ч .1 ст.311 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение прекурсоров», ч.1 ст.317 «Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств» и ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств без цели сбыта», которые предусматривают наказание в виде пятилетнего заключения. Работники полиции продолжают проводить проверку по данному факту, устанавливать круг потребителей наркотиков и каналы поступления наркосырья к подозреваемым, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.