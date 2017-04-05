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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:30524

На Сумщине из-за похолодания закроют школы

Из-за резкого снижения температуры школьников города Ахтырки и Ахтырского района отправили на вынужденные каникулы.

Завтра в Ахтырке не будут работать школы, которые зависят от центрального отопления. Информацию об этом подтвердила и.о. начальника управления образования Сумской ОГА Елена Попова, пишет Спецкор.

Уже сегодня школы в Ахтырке работали неполный день. Уроки сократили из-за низкой температуры в помещении. В двух школах города, которые имеют собственные котельные, обучение будет проходить в обычном режиме.

Кроме 19 школ Ахтырщини, уроки на завтра отменили в 9-ти заведениях Лебедина.

Напомним, в Сумах тепло уже частично подали в учреждения здравоохранения и образования.

Общество Похолодание
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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