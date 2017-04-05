На Сумщине из-за похолодания закроют школы Из-за резкого снижения температуры школьников города Ахтырки и Ахтырского района отправили на вынужденные каникулы.

Завтра в Ахтырке не будут работать школы, которые зависят от центрального отопления. Информацию об этом подтвердила и.о. начальника управления образования Сумской ОГА Елена Попова, пишет Спецкор.

Уже сегодня школы в Ахтырке работали неполный день. Уроки сократили из-за низкой температуры в помещении. В двух школах города, которые имеют собственные котельные, обучение будет проходить в обычном режиме.

Кроме 19 школ Ахтырщини, уроки на завтра отменили в 9-ти заведениях Лебедина.

Напомним, в Сумах тепло уже частично подали в учреждения здравоохранения и образования.