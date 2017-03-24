Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:10124

В Конотопе уволили директора трамвайного депо из-за махинаций с тендерами

Новым директором трамвайного управления станет Руслан Богдан, который в прошлом работал в руководящем составе КТУ.

Об этом сообщила начальник управления экономики Конотопского городского совета Людмила Гапеева. Она также прокомментировала причину этого перезагрузки, пишет 05447.com.ua.

Как стало известно, бывший глава КТУ уволен по ст. 40 Кодекса закона о труде, пункт 3 «Сиситематичне невыполнение должностных обязанностей». По словам Людмилы Гапеевой, грубыми нарушениями, которые повлияли на громаду и социальную ситуацию в городе, стало нарушение законодательства Украины «О закупках». Так, заняв занимаемую должность, Игорь Назаренко самовольно, не имея на это права, назначил себя председателем тендерного комитета. После чего единолично отменил тендер, которым предусматривалась закупка общественного транспорта в городе.

Конотоп с февраля страдает от недостатка транспорта, потому что перевозчики с целью повышения тарифов отказывались ездить, бастовали, после чего с ними были разорваны договорные отношения. Во время очередной сессии были выделены средства на КП «Трамвайное управление» на приобретение первых автобусов. Напомним, планировалась закупка 4-х низкопольных больших автобусов.

Общество Конотоп Трамвайное депо
view counter

По тематике

Сегодня 15:23

В Конотопе депутаты поддержали решение о роспуске исполкома

Депутаты Конотопского городского совета проголосовали за проект решения о роспуске исполнительного комитета....

18.04.2017 17:29

Конотопская газета отмечает 100-летие

На этой неделе газета «Конотопский край» будет праздновать 100-летний юбилей....

Скандал на сессии: в Конотопе готовится решение о роспуске горсовета
30.03.2017 12:25

Скандал на сессии: в Конотопе готовится решение о роспуске горсовета

Под стенами городского совета проходит митинг, а в сессионном зале тем временем объявлен перерыв и готовится проект решения о роспуске...

28.03.2017 12:24

В Конотопе пытались поджечь военную часть?

27 марта неизвестные подожгли траву вокруг здания бывшей воинской части по ул. Братьев Лузан в Конотопе....

Проезд в конотопских трамваях можно оплачивать с помощью смартфона
24.03.2017 10:53

Проезд в конотопских трамваях можно оплачивать с помощью смартфона

С 22 марта в конотопских трамваях работает новая опция - оплата проезда с помощью смартфона....

Новости

В Конотопе депутаты поддержали решение о роспуске исполкома
Сегодня 15:23
В Сумах соревновались каратисты-новички
Сегодня 14:30
В Шостке пылала квартира
Сегодня 14:05
На Сумщине уничтожили четыре и нашли один боеприпас времен войны
Сегодня 13:53
В Сумах дети демонстрировали навыки поведения в чрезвычайных ситуациях
Сегодня 13:50
«Барса» победила в Житомире
Сегодня 13:43
В Конотопе уволили директора трамвайного депо из-за махинаций с тендерами
Сегодня 13:10
В жилом массиве Шостки нашли гранату
Сегодня 12:42
В Ахтырке маршрутчики хотят ездить по 5 грн
Сегодня 12:30
Сумские таможенники нашли 9 кг наркотиков
Сегодня 12:11
В Сумах очередная авария: водитель и пассажир в больнице
Сегодня 12:10
Сумское НПО с осени будет производить электричество для «Энергорынка» и генерировать тепло для собственных нужд
Сегодня 12:01
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.