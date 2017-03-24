В Конотопе уволили директора трамвайного депо из-за махинаций с тендерами Новым директором трамвайного управления станет Руслан Богдан, который в прошлом работал в руководящем составе КТУ.

Об этом сообщила начальник управления экономики Конотопского городского совета Людмила Гапеева. Она также прокомментировала причину этого перезагрузки, пишет 05447.com.ua.

Как стало известно, бывший глава КТУ уволен по ст. 40 Кодекса закона о труде, пункт 3 «Сиситематичне невыполнение должностных обязанностей». По словам Людмилы Гапеевой, грубыми нарушениями, которые повлияли на громаду и социальную ситуацию в городе, стало нарушение законодательства Украины «О закупках». Так, заняв занимаемую должность, Игорь Назаренко самовольно, не имея на это права, назначил себя председателем тендерного комитета. После чего единолично отменил тендер, которым предусматривалась закупка общественного транспорта в городе.

Конотоп с февраля страдает от недостатка транспорта, потому что перевозчики с целью повышения тарифов отказывались ездить, бастовали, после чего с ними были разорваны договорные отношения. Во время очередной сессии были выделены средства на КП «Трамвайное управление» на приобретение первых автобусов. Напомним, планировалась закупка 4-х низкопольных больших автобусов.