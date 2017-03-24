В Шостке на улице нашли гранату Сегодня, 19 апреля, на улице Прорезной в Шостке, во время уборки веток после обрезки деревьев был обнаружен предмет, похожий на гранату.

Как сообщила начальник управления по чрезвычайным ситуациям Шосткинского горсовета Ольга Ткаченко, ситуация полностью под контролем. Работают представители ГСЧС и опергруппы полиции. Место находки ограждено и будет охраняться до приезда взрывотехников. Ведутся переговоры, какие именно специалисты - из Сум или Ромен, будут проводить работы по обезвреживанию, сообщает shostka.info.